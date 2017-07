Charlie: petizione genitori a ospedale, fatelo andare in Usa

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - Nuovo appello dei genitori del piccolo Charlie Gard perché il bimbo malato terminale possa essere trasferito negli Stati Uniti e tentare un trattamento medico sperimentale. Connie Yates e Chris Gard hanno presentato una petizione all'ospedale londinese dove Charlie è ricoverato per lasciarlo partire, affermando: "Se lui sta ancora lottando, noi stiamo ancora lottando". La coppia - riferisce il Sun - oggi ha raggiunto un gruppo di sostenitori di Charlie davanti al Great Ormond Street Hospital, ringraziando tutti coloro che li hanno supportati e aggiungendo che "se c'è anche un 10 per cento di possibilità che una cura funzioni bisogna tentare". I due hanno ringraziato anche l'ospedale per il "lavoro meraviglioso", aggiungendo però che "avrebbero dovuto sfruttare questa possibilità (di un nuovo trattamento) molto tempo fa".