Cina: medici stranieri da nobel Liu,'può essere trasportato'

(ANSA) - PECHINO, 9 LUG - I due specialisti stranieri, un medico americani e uno tedesco, che hanno visitato il dissidente Liu Xiaobo, Nobel per la Pace 2010, ammalato di cancro, hanno sottolineato che le sue condizioni permettono un trasferimento all'estero per il trattamento. I due medici hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, dicendo che sia l'Università di Heidelberg, in Germania, che l'MD Cancer Center del Texas sono pronti ad accettare Liu, ma il trasferimento dovrà avvenire "il più rapidamente possibile". L'opinione dei due medici stranieri sembra così contraddire le dichiarazioni di esperti cinesi, che hanno escluso la possibilità che Liu possa viaggiare a causa delle sue condizioni. Il legale del Premio Nobel ha fatto sapere che Liu voleva andare all'estero per le cure, negli Usa o preferibilmente in Germania.