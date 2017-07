G20: presidente polizia, fatto quanto umanamente possibile

(ANSA) - BERLINO, 9 LUG - "È stato fatto tutto quanto umanamente possibile in termini di misure preventive". Il presidente della polizia di Amburgo, Ralf Martin Meyer, lo ha detto in una conferenza stampa appena tenuta nella città anseatica, dove ha presentato il bilancio di questi giorni di scontri, che hanno segnato il G20. Meyer si è detto "orgoglioso" che le forze di sicurezza siano riuscite a tutelare il summit, che si è tenuto senza interferenze. E ha espresso la personale amarezza per la circostanza che non si siano potuto evitare invece il pesante bilancio di feriti - così alto fra le forze di polizia - e di danni alla cittadinanza di Amburgo.