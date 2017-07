Terremoto: anche oggi molti turisti a Castelluccio di Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 9 LUG - A Castelluccio di Norcia i turisti continuano ad arrivare, dopo l'apertura di ieri al traffico veicolare della strada che collega Norcia con il borgo di montagna: nella tensostruttura allestita a ristorante, gestita da sette dei nove ristoratori che erano presenti a Castelluccio prima del sisma, anche oggi sono stati in tanti a mangiare: oltre un centinaio, fanno sapere i gestori. E per domenica prossima è addirittura atteso un gruppo di camminatori, proveniente da tutta Italia, composto da circa 300 persone. "Speriamo che sia confermato: intanto siamo molto soddisfatti di questa ripartenza, ieri e oggi sono state due giornate molto positive", racconta, all'ANSA, Tonino Conti, uno dei ristoratori, che definisce "molto importante la riapertura della strada, un primo passo verso la rinascita di Castelluccio". "Adesso speriamo che altri momenti altrettanti importanti si possano vivere nelle prossime settimane", dice Roberto Pasqua, presidente della locale Comunanza agraria. Oltre alla tensostruttura allestita nel parcheggio sotto la piazzetta del borgo, chi arriva nel paese distrutto dal terremoto trova anche degli stand con i prodotti locali, su tutti la lenticchia, e due agriturismi pronti ad accogliere i turisti per la notte.