Incendi: case evacuate nel Sulcis, 2 intossicati in ospedale

(ANSA) - IGLESIAS, 9 LUG - Alcune abitazioni evacuate in via precauzionale e due uomini trasportati in ospedale per aver respirato fumo. È il bilancio di uno degli incendi divampati nel pomeriggio in Sardegna e che sta impegnando da diverse ore la Protezione civile, i vigili del fuoco, il Corpo forestale e i volontari, con l'ausilio di cinque elicotteri della flotta regionale, tra cui il Super Puma. Il rogo è scoppiato in un'ampia zona compresa tra Villamassargia, Domusnovas e Musei, nel Sulcis. Le fiamme inizialmente hanno interessato sterpaglie e pascoli incolti, ma a causa delle alte temperature e del forte vento si sono velocemente propagate, avvicinandosi pericolosamente alle abitazioni a Domusnovas. I residenti hanno fatto subito fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Cagliari e dei distaccamenti di Sanluri e Iglesias, Corpo forestale e Protezione civile. Alcune abitazioni vicine al fronte del fuoco sono state evacuate per sicurezza. Un malato è stato trasferito in un altro alloggio. Due uomini sono stati trasportati in ospedale in codice giallo per aver respirato fumo. La situazione attualmente sembra essere sotto controllo; i focolai attivi sarebbero in sette punti diversi lungo tutto il territorio. Un altro incendio è divampato anche a Nurri, nel Cagliaritano, ed è stato già domato con l'intervento di un elicottero della flotta regionale. (ANSA).