ROMA - I vigili del fuoco di Londra hanno comunicato che 10 squadre antincendio sono state inviate sul posto non appena si e' diffusa la notizia dell'incendio. La polizia ha detto che per ora non e' dato sapere se vi siano feriti. I primi post sui social network hanno mostrato i pompieri impegnati a spegnere un incendio di vaste dimensioni. Le fiamme sembra si siano originate al di sopra del ristorante ''Honest Burger'' nei pressi del mercato. Billy Dunmore, uno studente di 22 anni, ha riferito al Guardian di aver visto il fuoco arrivare verso la strada dalle finestre sopra il ristorante mentre stava passando con alcuni amici e che la zona sembrava comunque deserta.