LIMA - Almeno nove persone sono morte e 25 sono rimaste ferite a Lima, capitale del Peru', in un incidente che ha coinvolto un autobus turistico a due piani, andato fuori controllo dell'autista e capovoltosi in una stradina sulle colline intorno alla citta'. Tra i feriti un cittadino canadese e uno cileno. Il ministro della Salute del paese ha detto che l'incidente e' avvenuto nella notte a circa 2 chilometri dal palazzo presidenziale di Lima. L'autobus si stava dirigendo verso la collina di San Cristobal per offrire ai turisti una veduta panoramica della capitale.