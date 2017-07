Immigrato in bici cerca accoltellare passante a Milano,preso

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Un immigrato di 40 anni, a Milano, è stato arrestato dalla polizia per il tentato omicidio di un passante, che ha aggredito con un coltello di 21 centimetri perché questi lo aveva invitato a spostarsi dalla strada poiché stava occupando la carreggiata con la propria bici impedendo il passaggio delle auto. E' accaduto nella periferia sud della città, in via Giambellino, dove non si è ancora spento il clamore per l'omicidio di un giovane egiziano per una banale lite. Tarik Arrouch, un marocchino con numerosi precedenti (furto, rapina, ricettazione, spaccio, resistenza), è stato fermato dopo aver tentato di colpire più volte un uomo di 42 anni che è riuscito a evitare i fendenti all'altezza del collo e del ventre. Il passante ha raccontato che alle 10 di ieri stava passeggiando con la moglie e un amico quando ha sentito i clacson che invitavano il nordafricano a spostarsi. Avendo visto che aveva le cuffie, l'uomo gli ha ripetuto di spostarsi e il marocchino lo ha insultato e poi ha estratto un coltello.