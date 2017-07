(ANSA) - PECHINO, 8 LUG - Il dissidente cinese Nobel per la Pace Liu Xiaobo è in "condizioni critiche" e in terapia intensiva: lo dice l'ospedale dove è ricoverato per un cancro al fegato in stadio terminale, la China Medical University. Di recente le autorità cinesi, sull'onda della mobilitazione internazionale a favore di Liu, aveva acconsentito il suo trasporto all'estero, a favore del quale solo ieri si erano espressi i medici cinesi che lo curano.