Cadono calcinacci, paura in chiesa a Torre Annunziata

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 10 LUG - Paura per la caduta di alcuni calcinacci in una chiesa di Torre Annunziata (Napoli), città ancora scossa dal crollo della palazzina nel quale hanno perso la vita otto persone. Il fatto è avvenuto nella chiesa del Carmine. Calcinacci sono caduti da una volta interna della parrocchia; a dare l'allarme i fedeli e i religiosi presenti in quel momento. Sono intervenuti vigili del fuoco e addetti dell'Ufficio Tecnico del Comune che hanno effettuato i rilievi.