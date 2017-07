Sindaco Monopoli, i Trump in vacanza qui? Sarebbe bello

(ANSA) - BARI, 10 LUG - "Spero che la prossima notizia non sia la richiesta del presidente degli Usa di annettere la nostra città. Con voi giornalisti non si sa mai". Scherza Emilio Romani, il sindaco di Monopoli, la cittadina in provincia di Bari che la figlia del presidente degli Usa, Ivanka Trump, avrebbe scelto come meta per le sue vacanze estive, ad agosto ed è probabile che ad accompagnarla siano suo padre Donald e la first lady Melania. Ivanka, secondo alcune indiscrezioni rilanciate dalla stampa con insistenza nelle ultime ore, avrebbe prenotato per un mese la masseria cinquecentesca 'Petrarolo', immersa nel verde e a pochi passi dal mare. Ivanka, insieme con il marito e i figli, è stata in vacanza in Puglia a fine agosto del 2015. Il sindaco di Monopoli, interpellato dall'ANSA, dice: "Non ne so assolutamente nulla", anche se ammette che "la prima regola dell'ospitalità è la discrezione", perché "parlare con troppo anticipo di certe cose può anche far sì che non succedano più", e "la famiglia Trump potrebbe cambiare idea".