Cremlino, non sappiamo di incontro staff Trump e legale

(ANSA) - MOSCA, 10 LUG - Il Cremlino non sa nulla del presunto incontro tra il figlio maggiore del presidente americano, Donald Trump junior, e Natalia Veselnitskaya, avvocata russa che avrebbe legami col governo di Mosca, di cui ha scritto il Nyt: lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov. "No, non sappiamo di chi si tratta, e certamente non possiamo tracciare gli incontri di tutti gli avvocati russi, sia dentro il paese sia all'estero", ha affermato Peskov. Secondo il New York Times, a Donald Trump jr furono promesse informazioni dannose su Hillary Clinton prima che incontrasse l'avvocatessa, due settimane dopo che il padre aveva ottenuto la nomination repubblicana per la Casa Bianca. Natalia Veselnitskaya è nota per la sua campagna contro il Magnitski act, una legge Usa che sanziona i russi sospettati di violazioni dei diritti umani.