G20: Trump, il mio posto a Ivanka? Merkel d'accordo

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Quando ho lasciato la sala della conferenza" del G20 "per dei brevi incontri con il Giappone e altri paesi, ho chiesto a Ivanka di sedersi. E' assolutamente normale. Angela M d'accordo". Lo scrive il presidente Usa Donald Trump in un Tweet, dopo le polemiche seguite al fatto che la figlia Ivanka ha preso il suo posto durante una sessione del G20. Pochi istanti dopo Trump ha postato un altro Tweet nel quale sostiene che se un fatto analogo fosse accaduto con Chelsea Clinton e Hillary, "le Fake news avrebbero detto CHELSEA FOR PRES!".