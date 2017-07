Giappone: maltempo, bilancio vittime sale a 21 nel Kyushu

(ANSA) - TOKYO, 10 LUG - Sale a 21 il bilancio delle vittime del maltempo nel sud-ovest del Giappone, a meno di una settimana dall'inizio delle piogge torrenziali nella regione del Kyushu, e con un numero ancora più alto di dispersi. L'Agenzia meteo ha avvertito che, dopo una breve pausa del maltempo nel fine settimana, le precipitazioni potrebbero riprendere stasera, anticipando nuovi smottamenti del terreno. Il governo di Tokyo ha dispiegato 2.080 uomini e donne, tra membri delle Forze di autodifesa, agenti di polizia e pompieri per far fronte all'emergenza che va avanti da cinque giorni. Il ministero della Infrastrutture ha reso noto che almeno 41 località hanno registrato frane e smottamenti, che in 38 aeree i fiumi hanno rotto gli argini e che in totale sono 5 le prefetture colpite. Quelle di Fukuoka e Oita risultano le più colpite: circa 1.700 residenti rimangono nei centri di accoglienza e 180 persone, perlo più anziane, sono isolate dallo scorso mercoledì.