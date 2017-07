Russia: è morto Nossik, 'padre' giornalismo online russo

(ANSA) - MOSCA, 10 LUG - E' morto nella notte tra sabato e domenica, mentre si trovava in una dacia con alcuni amici, Anton Nossik, imprenditore e blogger spesso critico nei confronti del Cremlino e considerato uno dei fondatori del giornalismo online russo. A ucciderlo a 51 anni, secondo il Moscow Times, sarebbe stato un attacco cardiaco. Nossik ha fondato media online come Lenta.ru e Gazeta.ru. "Nossik era un amico di famiglia", ha scritto l'oppositore Alexiei Navalni sul suo blog. "Ha influenzato largamente i miei punti di vista e le mie azioni su internet e sul giornalismo". Nossik nell'aprile del 2016 era stato incriminato per incitamento all'odio per un post sul suo blog scritto poco dopo l'inizio dell'operazione militare russa in Siria e dal titolo "Cancellate la Siria dalla faccia della Terra" in cui paragonava il regime siriano a quello nazista. La pubblica accusa aveva chiesto due anni di reclusione, ma alla fine a Nossik era stata solo inflitta una multa.