(ANSA) - LONDRA, 10 LUG - Sono ingenti i danni causati dall'incendio che ha colpito un edificio nel mercato di Camden Lock, nel nord di Londra. Lo ha detto un portavoce della London Fire Brigade, dopo che i pompieri nella notte sono riusciti a fermare il rogo che si stava propagando nella zona circostante e minacciava le cucine di alcuni ristoranti col pericolo anche di esplosioni. Sono bruciati nel rogo il primo, il secondo e il terzo piano, oltre al tetto, dell'edificio colpito. Non ci sono stati feriti e al momento non sono note le cause che hanno scatenato le fiamme. I vigili del fuoco londinesi continuano comunque a investigare per individuare una eventuale matrice dolosa.