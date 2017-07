"Una mia candidatura è una ipotesi che non è mai stata presa in considerazione nè da me nè da mio padre e che smentisco ancora una volta nel modo più categorico". Lo dice Marina Berlusconi commentando le voci in materia circolate in queste ore sulla stampa. «Il mio lavoro è un altro, tutto il mio impegno è dedicato alle aziende delle quali mi occupo da oltre vent'anni. E poi, lo ribadisco, proprio per il grande rispetto e la concezione stessa che ho della politica ritengo che la leadership in questo campo non si possa trasmettere per investitura o per successione dinastica».