(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Si aggrava l'epidemia di colera nello Yemen dove, secondo la Croce Rossa Internazionale, ci sono 300.000 nuovi casi sospetti. Per l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 41% di questi sono bambini. Oltre 1.600 persone sono morte fino a oggi a causa della malattia e le strutture sanitarie del paese sono al collasso. Medici e infermieri non percepiscono lo stipendio dai sei mesi e l'Oms sta pagando incentivi al personale medico per riuscire a creare una rete che possa fronteggiare l'emergenza.