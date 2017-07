Inchiesta nomine: difesa Raggi deposita memoria difensiva

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Una memoria difensiva sull'ipotesi di falso e nessuna richiesta formale di interrogatorio. E' quanto depositato dai difensori della sindaca di Roma, Virginia Raggi, ai magistrati della Procura di Roma che indagano sulle nomine fatte dal primo cittadino. Gli avvocati Alessandro Mancori ed Emiliano Fasulo si sono recati questa mattina negli uffici di piazzale Clodio proprio alla scadenza dei 20 giorni dal ricevimento della conclusione dell'indagine in cui Raggi rischia il processo per l'accusa di falso documentale in relazione alla nomina, poi successivamente revocata, di Renato Marra (fratello dell'ex braccio destro del sindaco, Raffaele) a capo della Direzione Turismo e di abuso d'ufficio per la nomina a capo della segreteria politica di Salvatore Romeo. "Abbiamo consegnato ai pm gli esiti di una indagine difensiva sulla vicenda Marra - affermano- ma non abbiamo avanzato formale richiesta di interrogatorio ma non escludiamo che la Raggi possa rendere dichiarazioni spontanee sulla nomina di Romeo".