(ANSA) - VERONA, 10 LUG - Una bambina di due anni è annegata nella piscina di casa a Menà di Castagnaro, nella bassa veronese, al confine con la provincia di Rovigo. Secondo le prime informazioni, al momento sono ancora tutte da accertare le cause della disgrazia, avvenuta nel primo pomeriggio. Inutili i soccorsi, quando sul posto è arrivato il personale sanitario del 118 per la piccola non c'era più niente da fare. (ANSA).