(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "La discussione nel Pd interessa tutti gli italiani se discutiamo di cose concrete: come riduciamo le tasse, come estendere gli 80 euro, come si fa a garantire un investimento per creare posti di lavoro per i giovani". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi in un'intervista a Rds. "Diverso se il discorso è sui posti in Parlamento, sulle coalizioni, sui grandi accordi tra i capi corrente. Io sto lontano anni luce. Se si vuole discutere di Italia e di italiani, eccoci qua", aggiunge.