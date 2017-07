Giovanni Falcone "sfregiato" due volte in un giorno

Ancora un gesto di sfregio, due in un giorno, contro Giovanni Falcone. Ignoti hanno bruciato un cartellone con una immagine el magistrato posizionata davanti i cancelli della scuola Alcide De Gasperi e che faceva parte di un gruppo di altri cartelloni che erano stati realizzati nei giorni scorsi dagli studenti della scuola di piazza Papa Giovanni Paolo II. Questo nuovo grave episodio segue il danneggiamento della statua di Falcone davanti la scuola a lui dedicata allo Zen. Lo ha reso noto il Comune di Palermo. Nella notte vandali avevano distrutto la statua dedicata al magistrato davanti alla scuola Zen e l'hanno usata come ariete per rompere il portone dell'istituto. Gentiloni: "Esibizione di vigliaccheria". La ministra Fedeli: "Sarà subito restaurata". La sorella Maria: "Non ci arrenderemo, ma serve più sicurezza". Per la terza volta il busto di Giovanni Falcone, donato dalla nostra associazione, viene vandalizzato. Noi comunque non molleremo e lo faremo nuovamente restaurare». Lo dice Wanda Fabbri, presidente dell’Istituto superiore per la difesa delle tradizioni, che ha donato la statua alla scuola Falcone dello Zen a Palermo. Già una decina di anni fa il busto era stato danneggiato, come anche di nuovo nei mesi scorsi. «Lo abbiamo fatto restaurare - ha spiegato Fabbri - proprio in vista della cerimonia per la commemorazione della strage di Capaci, il 23 maggio».