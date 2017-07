Moto speronata dopo la lite: dolore e rabbia per la morte della ragazza

Stavano tornando da una gita in Provenza, dov'erano andati ad ammirare i campi di lavanda, i due giovani schiacciati contro un guard-rail, domenica in Valle di Susa, dal furgone guidato da un uomo con il quale poco prima avevano avuto un diverbio e ora in carcere con l’accusa di omicidio stradale. Elisa Ferrero, 27 anni, non c'è più e il suo fidanzato, Matteo Penna, 29 anni, lotta per restare in vita all’ospedale Cto di Torino. Parenti e amici sono piombati nella disperazione.

«Io l’ho fatta, io la pago», ha detto ai presenti, subito dopo l’incidente, l’investitore, Maurizio De Giulio, 51 anni, artigiano di Nichelino (Torino). "E' sconvolto", dice il legale. Accanto a lui, su un Ford Transit, c'erano la compagna e la figlia di lei. Mentre le indagini dei carabinieri, coordinati dal pm Paola Stupino, proseguono per capire cos'è successo sulla rotonda di Condove (Torino) dove la moto dei giovani è stata speronata e schiacciata contro il guard-rail, tra i parenti e gli amici dei due ragazzi prevale la rabbia. "Avevano tanti progetti insieme: una casa, una famiglia, trasferirsi all’estero". Piange il padre di Matteo. E si sfoga: "ci hanno portato via tutto. Questo non è stato un incidente, è stato un omicidio. E quell'uomo deve pagare per ciò che ha combinato. Deve restare in carcere". Per lui e per sua moglie è un dramma che si ripete. Dodici anni fa Giulio, il loro primogenito, in moto, era stato investito da un furgone. E da allora è rimasto paralizzato. Ma dopo quel tragico episodio suo fratello si era rimesso in sella, senza paura, continuando a coltivare l’amore per le due ruote, una passione di famiglia. "Matteo è fatto così", racconta Silvia, la cugina. "Uno spirito libero. Con numerose passioni: il nuoto, la montagna. A tre anni aveva già gli sci ai piedi".

Lei ha fiducia: Matteo - dice - si riprenderà. "Mi piacerebbe credere nello stesso modo anche nella giustizia, ma ora non riesco. Non so cosa sia successo davvero a Condove. La dinamica dell’incidente la conoscono solo Matteo, la sua ragazza che però non può più raccontarlo e quel delinquente che li ha travolti. E che, in passato, aveva già travolto altre persone". Sette anni fa, infatti, a Moncalieri, De Giulio, ubriaco, era stato protagonista di uno scontro in strada Genova. Ed era stato arrestato perché si era scagliato contro gli agenti che lo avevano fermato.