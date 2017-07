CARACAS - La Chiesa venezuelana ha chiesto oggi al presidente Nicolas Maduro di ritirare la sua proposta di riforma costituzionale e riconoscere l'autonomia di altri poteri dello Stato, come il Parlamento e la Procura Generale, come primi passi verso "una soluzione pacifica" della crisi politica, economica e sociale che attraversa il paese. A 20 giorni dalla data prevista per le elezioni per l'Assemblea Costituente lanciata da Maduro -denunciata come incostituzionale e antidemocratica dall'opposizione- la conferenza episcopale di Caracas ha inviato una lettera formale al presidente, dopo l'assemblea plenaria dei vescovi venezuelani.