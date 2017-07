Skynews, visita di Trump si allontana

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - La visita di Donald Trump in Gran Bretagna non avverrà prima dell'anno prossimo. Lo riferiscono fonti di Downing Street citate da Skynews. Del viaggio del presidente americano si parla da tempo, soprattutto da quando la premier britannica si è recata alla Casa Bianca, diventando la prima leader straniera a incontrare Trump dopo la sua elezione. Contro la visita del presidente americano, in Gran Bretagna ci sono state proteste e mobilitazioni, oltre 1 milione di persone hanno già firmato una petizione per fermarla.