Sicilia: ti candidi a Regione? Codacons, fai test antidroga

(ANSA) - PALERMO, 11 LUG - Test antidroga e di cultura generale per i candidati alle regionali in Sicilia, in programma il 5 novembre. A proporlo è il segretario del Codacons Francesco Tanasi. "Ho lanciato questa proposta - afferma Tanasi - poiché si presume che gli eletti debbano essere la parte più rappresentativa della Sicilia. Appare lecita l'idea di conoscere il loro livello culturale, di correttezza ed eventuali abitudini, come l'assunzione di droghe". Secondo Tanasi "per i cittadini è fondamentale avere delle garanzie in merito alla qualità dei soggetti che li rappresentano al potere".