Militare irritato da liquido durante controllo Mestre

(ANSA) - VENEZIA, 11 LUG - Un militare in servizio di controllo del territorio ha riportato una leggera irritazione a un braccio in seguito pare alla fuoriuscita di liquido da una bottiglietta abbandonata nel sottopasso della stazione di Mestre. L'allarme è scattato nella tarda serata di ieri. Il militare di pattuglia, assieme a un commilitone, stava controllando una scatola contenente due bottigliette e spostandola sarebbe uscito il liquido. Sul posto è intervenuta una pattuglia delle volanti. Sull'episodio che ha coinvolto un militare dei Lagunari sono in corso accertamenti da parte della polizia in coordinamento con la procura della Repubblica. In particolare, secondo quanto si è appreso, si vuole stabilire quale sostanza era contenuta nella bottiglietta, capire nel dettaglio le ragioni che ne hanno provocato la fuoriuscita e cercare di risalire, attraverso anche l'esame delle riprese delle telecamere di sorveglianza, a chi ha abbandonato la scatola con le bottiglie.