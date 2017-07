Mafia: spot Dia per i suoi 25 anni

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "La mafia non è invincibile: ha avuto un inizio e avrà una fine". Con queste parole pronunciate da Giovanni Falcone si apre lo spot realizzato per i 25 anni della Direzione investigativa antimafia che, a partire da ieri, e per due settimane, è in onda sulle reti RAI, inserito negli spazi di 'comunicazione istituzionale' dedicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'iniziativa è finalizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del contrasto alla mafia. La Dia, infatti, oltre a svolgere attività di investigazione preventiva sulla criminalità organizzata e ad indagare sui delitti di associazione mafiosa ha tra i suoi obiettivi il contrasto alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata. La Dia opera dunque con il fine di aggredire gli ingenti patrimoni illecitamente accumulati, che, attraverso uno specifico percorso normativo, sono restituiti all'utilità collettiva.