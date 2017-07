Catalogna: Barcellona agevolerà referendum su indipendenza

(ANSA) - BARCELLONA, 11 LUG - Il sindaco di Barcellona Ada Colau, eletta con Podemos, si è impegnata ad agevolare le operazioni di voto al referendum sull'indipendenza annunciato dal presidente catalano Carles Puigdemont per il primo ottobre nonostante il veto di Madrid. Colau, il cui partito 'En Comù' non fa parte del fronte per l'indipendenza e si mantiene su una posizione intermedia sulla questione, ha affermato che darà "ogni agevolazione" per le operazioni di voto. Il referendum non è stato ancora formalmente convocato da Puigdemont per evitare fino all'ultimo momento possibile una denuncia da parte del governo del premier spagnolo Mariano Rajoy alla corte costituzionale di Madrid perché blocchi il processo. Rajoy ha dichiarato il referendum catalano 'illegale' e promesso di impedirlo. Con 1,6 milioni di abitanti, Barcellona è la capitale e la città più importante della Catalogna.