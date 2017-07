Afghanistan: visita Kabul la pilota che fa il giro del mondo

(ANSA) - KABUL, 11 LUG - Shasta Waiz, la giovane pilota afghano-americana impegnata in un giro del mondo a bordo di un piccolo monomotore, ha sospeso per qualche giorno la sua impresa per visitare Kabul e l'Afghanistan, la terra che le ha dato i natali 29 anni fa in un campo profughi, e da cui è partì bambina insieme ai suoi genitori emigrati negli Stati Uniti. Decollata due mesi fa dalla Florida, la coraggiosa ragazza ha fatto domenica scalo a Dubai, da dove ripartirà verso l'India. Al termine della sua impresa che l'ha portata tre settimane fa anche a Cagliari, la pilota avrà fatto tappa in 30 località di 19 Paesi di cinque continenti, coprendo 46.000 chilometri. L'ultima tappa in settembre sarà Hawaii-California. "Volevo visitare Kabul e incontrarmi con donne e ragazze afghane - sono state le sue parole all'aeroporto della capitale, riferite da Tolo Tv - e colgo l'occasione per annunciare che tornerò l'anno prossimo per aprire una scuola per l'aviazione civile in Afghanistan".