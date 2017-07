Maurizio De Giulio sarà indagato per omicidio volontario e non per omicidio stradale. Cambia il capo d'imputazione dopo l'esito della perizia che era stata disposta dalla procura di Torino. C'è anche la richiesta di convalida per l'arresto dell'uomo che domenica ha travolto una moto, in Valsusa, uccidendo Elisa Ferrero e ferendo gravemente il fidanzato, Matteo Penna. L'automobilista ha volontariamente colpito la moto alla rotonda di Condove dopo averla inseguita per quasi un chilometro. L'uomo, in carcere alle Vallette, entro domani dovrà essere sentito dal gip.