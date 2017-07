Un'auto su 165 gira senza assicurazione

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Anche un carro funebre, con tanto di salma da portare al cimitero, è risultato privo di assicurazione nel corso dei controlli della Polizia stradale per la prima operazione ad alto impatto sulla verifica della copertura assicurativa degli autoveicoli. Un'auto su 165 gira in Italia priva di assicurazione secondo i controlli su 103 province dal 3 all'8 luglio. Lo 0,6% dei 419.612 veicoli è risultato senza assicurazione. Sono state 2.419 le auto sequestrate, con 12 persone arrestate e 45 denunciate. L'identikit di chi era alla guida è nel 90% dei casi italiano, over 50, per 40% con precedenti penali con auto di cilindrata compresa tra i mille e i 5 mila. "In Italia non pagare l'assicurazione auto non è considerato un disvalore sociale e ciò è alla base di un fenomeno odioso che è la pirateria stradale", ha spiegato Roberto Sgalla direttore delle Polizie di specialità. Tante le storie curiose raccolte nel corso dell'operazione, come quella del carro funebre senza assicurazione in provincia di Nuoro.