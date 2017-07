Referendum autonomia: Gori-Sala, il nostro è un Sì diverso

(ANSA) - VARESE, 11 LUG - I sindaci di capoluogo e i presidenti di centrosinistra delle Province lombarde hanno presentato a Varese il loro comitato per il Sì al referendum per l'autonomia del 22 ottobre. I primi cittadini di Milano, Giuseppe Sala, e di Bergamo, Giorgio Gori, hanno parlato di una "operazione verità" rispetto alla consultazione indetta dal governatore leghista Roberto Maroni, sostenuto dal centrodestra e dal M5S. Aggiungendo che si tratta di "un Sì diverso". "Abbiamo deciso di dar vita a questo comitato - ha spiegato Gori -, perché riteniamo sia importante fare campagna per i veri motivi per cui i cittadini lombardi saranno chiamati a esprimersi il 22 ottobre". Non più soldi, come dice Maroni, ma "maggiori responsabilità", a partire da due materie: Ambiente e Ricerca per l'innovazione tecnologica. Il sindaco di Bergamo, capofila dell'operazione, ha sostenuto che il comitato è un'iniziativa "senza simboli di partito, e riteniamo che possa essere estesa anche a chi rappresenta partiti politici diversi".