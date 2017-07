Turchia: 'legami Gulen', 105 mandati arresto esperti hi-tech

(ANSA) - ISTANBUL, 11 LUG - La procura di Istanbul ha emesso 105 nuovi mandati d'arresto nei confronti di esperti di telecomunicazioni, accusati di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen. Tra i sospetti, ci sono diversi ex dipendenti del Consiglio per la ricerca scientifica e tecnologica (Tubitak) e dell'autorità per le telecomunicazioni (Tib). Almeno 52 dei ricercati sono già stati arrestati nel corso di retate compiute stamani in 8 diversi quartieri di Istanbul. I blitz sono avvenuti mentre la Turchia inizia una settimana di commemorazioni per l'anniversario del fallito colpo di stato del 15 luglio.