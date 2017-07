(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Si stanno raccogliendo firme nell' Aula del Senato per chiedere il voto segreto su alcune parti del decreto vaccini. A raccoglierle è la Lega e, secondo quanto si apprende, avrebbero firmato anche esponenti di Sinistra Italiana. Nel caso in cui la richiesta di voto segreto venisse presentata ufficialmente, il governo potrebbe chiedere il voto di fiducia. I senatori di FI che si erano detti disposti a votare il testo nel caso non fosse stata chiesta la fiducia si dovrebbero riunire verso le 19 per decidere il da farsi.