Trump Jr posta su Twitter scambio mail su incontro

(ANSA) - WASHINGTON, 11 LUG - Donald Trump Jr ha pubblicato sul suo profilo Twitter lo scambio di mail che ha preceduto il suo incontro lo scorso anno con una avvocatessa russa, Natalia Veselnitskaya, nella convinzione di ricevere informazioni su Hillary Clinton. Sono quattro le pagine che Donald Jr pubblica in quello che indica come lo scambio integrale con l'ex giornalista britannico e pr Rob Goldstone. Sono precedute da una nota del primogenito di Trump in cui spiega che ha deciso di diffondere i messaggi "per essere totalmente trasparente". "Se è come dite, molto bene (letteralmente: 'I Love it' ndr)". Così Donald Trump Jr risponde in una mail a chi gli propone la possibilità di ottenere informazioni dannose per Hillary Clinton. Intanto, in un'intervista alla Nbc, Veselnitskaya afferma di "non avere mai avuto informazioni dannose per Hillary Clinton. Non e mai stata questa la mia intenzione. E' possibile che forse loro cercassero tali informazioni. Le volevano disperatamente al punto di sentire solo quello che volevano".