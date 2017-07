(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Non sappiamo cosa vorrà dire domani essere fascisti, sappiamo cosa vuol dire oggi: il governo metterà la fiducia sul decreto banche per dare altri 17 miliardi di euro pubblici e salvare il culo dei banchieri mentre 10 milioni di italiani sono a rischio povertà e 250.000 emigrano ogni anno. Ma questo non è fascismo, è solidarietà". Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo, attaccando il Pd sul ddl antifascismo e sul decreto Banche venete.