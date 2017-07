(ANSA) - ROMA, 11 LUG -"La mia proposta di legge è stata scritta oltre un anno fa, non ha alcun legame con l'agenda attuale e non saremo certo noi a risolvere i problemi con la conoscenza della storia di questo Paese che hanno i grillini. Il loro non essere antifascisti è stato dimostrato più volte, ma non è un problema nostro. Quando qualcuno come Di Battista pensa che fascismo e antifascismo siano la stessa cosa, ha tracciato un solco che per me non è valicabile". Lo dice Emanuele Fiano, autore del testo sull'apologia di fascismo, interpellato al telefono.