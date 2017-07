Inaugurata a Roma "Casa di Leda", per detenute e bimbi

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - È stata inaugurata ufficialmente oggi a Roma la "Casa di Leda", struttura dedicata alle mamme detenute e ai loro bambini. La casa famiglia, primo progetto del genere in Italia, è stata realizzata all'interno di una delle ville di lusso confiscate alla criminalità organizzata. Un edificio di 600 metri quadrati immerso nel verde del quartiere romano dell'Eur. In questo momento sono 4 le detenute che risiedono nella casa famiglia, insieme ai loro 4 bambini. Le donne arrivano dal reparto femminile del carcere di Rebibbia. Presto arriveranno altre 2 detenute con i loro figli, insieme con altri 2 bimbi che stanno attendendo il ricongiungimento con la mamma, già ospite della "Casa di Leda". All'inaugurazione hanno preso parte il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che hanno ringraziato le associazioni di volontariato che operano nella struttura, finanziata da Poste Italiane. L'azienda, inoltre, sta già pensando di realizzare strutture simili anche in altre città italiane.