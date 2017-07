Inchiesta nomine: assessore, ho selezionato io Renato Marra

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "È vero, perché poteva fare un buon lavoro e infatti lo stava facendo". Lo ha detto l'assessore al Commercio Adriano Meloni rispondendo a chi gli chiedeva se fosse stato lui a selezionare Renato Marra (fratello di Raffaele) alla guida della Direzione Turismo, come sostenuto nella memoria difensiva della sindaca Virginia Raggi depositata ieri alla Procura di Roma. Quanto al ruolo di Raffaele Marra, ex dirigente del Personale del Campidoglio, nella procedura che ha portato alla nuova macrostruttura, Meloni ha sottolineato: "Era il capo del Personale, è logico che uno ci parla per l'interpello. Lui per mestiere doveva esserci ma non ha imposto nulla". Meloni ha poi aggiunto: "Io sono sereno, sono tranquillo, non ho alcuna preoccupazione". Il particolare sulla scelta di Renato Marra arriva, secondo quanto riportato oggi da alcuni quotidiani, dalle pagine della memoria difensiva, sull'ipotesi di falso, depositata dai legali del sindaco ai pm che indagano sulle nomine fatte dal primo cittadino.