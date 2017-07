Venezia: rischio crollo centrale Ponte dei Bareteri, chiuso

(ANSA) - VENEZIA, 11 LUG - Il centrale Ponte dei Bareteri di Venezia, che si attraversa andando da San Marco a Rialto e viceversa lungo le frequentatissime Mercerie, è stato completamente chiuso al traffico perché a rischio crollo. L'allarme e la successiva chiusura per motivi di sicurezza è scattato oggi - come riferiscono i vigili del fuoco - quando è stato notato il cedimento strutturale di uno dei 'conci' che costituiscono l'arcata inferiore del manufatto. Il ponte è tra quelli 'vitali' per la circolazione di cittadini e turisti in città e si trova in una delle calli dello shopping veneziano. Inoltre il canale che scavalca è uno degli itinerari turistici per i tour in gondola. Ora per attraversare le isole tra San Marco e Rialto saranno realizzati dei percorsi alternativi ma che necessariamente porteranno per calli strette e che giocoforza creeranno gravi disagi per la circolazione pedonale.