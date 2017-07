Crollo palazzina: una decina gli avvisi di garanzia

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 11 LUG - Sono una decina le persone iscritte a vario titolo nel registro degli indagati dalla Procura di Torre Annunziata (Napoli) nell'inchiesta sul crollo della palazzina di via Rampa Nunziante nel quale venerdì scorso hanno perso la vita otto persone. Il fascicolo, aperto subito dopo il cedimento strutturale a carico di ignoti, è per crollo colposo e omicidio plurimo colposo. A essere raggiunti dall'informazione di garanzia sono in particolare tutti i proprietari degli immobili non crollati.