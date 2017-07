Usa: roghi in California, decine di case distrutte

(ANSA) - OROVILLE (CALIFORNIA), 11 LUG - Nel nord della California è ancora emergenza incendi. Le autorità del Golden State hanno reso noto che a Oroville, nel nord dello Stato, i roghi hanno distrutto almeno 36 abitazioni e 37 altri edifici. A fornire il bilancio sono stati i vigili del fuoco che stanno lavorando per contenere i roghi nella Sierra Nevada. Il dipartimento della forestale e per la protezione dagli incendi della California ha precisato che almeno 4mila persone sono sotto ordine di evacuazione nelle colline della Sierra Nevada, a circa 97 km a nord di Sacramento. Alcune persone però sono già rientrare a casa. Le fiamme hanno bruciato un'area pari a 23 km quadrati e causato il ferimento di 4 pompieri, ma le fiamme sono in parte contenute.