Migranti: Frontex chiede a Stati Ue di rafforzare Triton

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Il direttore di Frontex Fabrice Leggeri ha chiesto agli Stati europei di mantenere gli impegni di rafforzare l'operazione Triton. Così l'Agenzia al termine dell'incontro chiesto a Varsavia dall'Italia sull'operazione marittima nel Mediterraneo. La delegazione italiana ha chiesto che in caso di massiccio afflusso di migranti, sia possibile farli sbarcare nei porti di altri Stati membri. A questo fine, sarà costituito un gruppo di lavoro per stabilire cosà deve essere rivisto nella missione Triton alla luce delle decisioni già raggiunte a livello politico. Inoltre, Frontex ed alcuni Stati Ue sono disponibili ad aiutare a sviluppare il codice di condotta per le navi delle ong che l'Italia sta mettendo a punto. Secondo il Viminale, l'incontro a Varsavia ha rappresentato "un altro passo avanti". Dalla riunione, rilevano fonti del ministero, si va verso la rinegoziazione dell'operazione Triton, "così come avevamo auspicato".