Apple, il vicepresidente "all'asta" per combattere l'autismo

Il vicepresidente di Apple Eddy Cue si mette all’asta per una buona causa, combattere l’autismo. Eddy Cue, a capo della divisione Internet Software and Services della Mela, si offre per un pranzo 'blindatò all’Apple Park, il nuovo faraonico Campus di Cupertino in California. L’asta ha un valore stimato di 50mila dollari e per fare un’offerta c'è tempo fino al 25 luglio. La cifra raccolta sarà destinata all’Autism Movement Therapy, una organizzazione californiana senza scopo di lucro che assiste persone con autismo attraverso un programma speciale che combina musica e movimento.

Per partecipare bisogna aver compiuto almeno 18 anni, la data del pranzo verrà fissata compatibilmente con gli impegni di entrambi i partecipanti tra il 1 agosto 2017 e il 30 giugno 2018. Nel testo dell’asta viene espressamente citato il divieto di scattare fotografie.

Eddy Cue è già protagonista di una simile iniziativa: si è messo all’asta per beneficenza su Charitybuzz per la fondazione statunitense NABC (National Association of Basketball Coaches) che supporta iniziative nel campo dell’istruzione.