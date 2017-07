(ANSA) - BRUXELLES, 12 LUG - "Ieri c'è stato un incontro a Varsavia per vedere come il piano operativo può essere migliorato e potenziato, per vedere come possa essere migliorata la solidarietà per sostenere l'Italia, perché possa affrontare questa straordinaria pressione". Lo ha detto il direttore dell'agenzia Frontex Fabrice Leggeri in audizione al Parlamento europeo.