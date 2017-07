(ANSA) - BARI, 12 LUG - Il presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni, inaugurerà l'81° edizione della Fiera del Levante in programma dal 9 al 17 settembre. La notizia è arrivata per vie brevi negli uffici della Fiera ieri pomeriggio, confermando una tradizione - si legge in un comunicato della Fiera del Levante - che si rinnova sin dalla prima edizione della Campionaria nel 1930. In mattinata - si rende noto - è arrivata anche la conferma della presenza del Ministro alla Coesione Territoriale, Claudio De Vincenti. Quest'anno la Cerimonia inaugurale, da sempre think tank di politici e imprenditori, si svolgerà nel Centro Congressi del quartiere fieristico sabato 9 settembre alle 10,30.