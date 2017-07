(ANSA) - LONDRA, 12 LUG - Sono fallimentari i risultati dell'Operation Sophia, lanciata dall'Ue e dalla Royal Navy per contrastare il traffico di persone nel Mediterraneo, secondo un rapporto del Parlamento di Westminster. Le morti in mare dei migranti sono aumentate, arrivando l'anno scorso a 4581, il 42% in più rispetto al 2015. "Non ha in alcun modo significativo ridotto il flusso di migranti" o "interrotto il network dei trafficanti", si legge nel documento dei Lord.