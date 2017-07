(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "Voglio precisare una cosa perché continuo a leggere scritte cose inesatte: il regolamento di Dublino nel 2003, governo Berlusconi, impone l'accoglienza nel primo paese in cui il migrante arriva, nel 2015 l'Italia conferma questo principio perché non può cambiarlo, noi proponemmo di cambiarlo ma ci dissero di no". Così Matteo Renzi, presentando "Avanti", torna a sostenere la responsabilità dell'accordo di Dublino e non di Triton sugli sbarchi in Italia.