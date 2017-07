(ANSA) - TRIESTE, 12 LUG - "Dove passano le merci non passano i soldati, dove vi è integrazione economica non ci sono guerre", è dunque "nel nostro interesse integrare la regione nell'Unione Europea". Così il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, all'apertura del forum commerciale del summit dei Balcani Occidentali a Trieste. "Abbiamo chiesto che questo vertice non fosse il vertice dei desideri - ha sottolineato Alfano - dei vorrei ma non posso", bensì "il vertice dei risultati concreti, per abbinare una prospettiva tangibile per i Balcani a un'agenda economica altrettanto concreta".